Україна хоче створити "кібер ООН" - Politico
16 січня 2023, 09:06
Фото: УНН
Україна пропонує створити глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак рф
“Нам потрібна „Кібер ООН“, нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти”, — про це в інтерв'ю Politico заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь та додав, що надалі кібератаки стануть такими ж, а може бути, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки.
“А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати”, — сказав він.
Нагадаємо, що на прикінці 2022 року у Києві відкрили кіберлабораторію для ЗСУ за гроші ЄС.