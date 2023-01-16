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CУСПІЛЬСТВО

Україна хоче створити "кібер ООН" - Politico

16 січня 2023, 09:06
Україна хоче створити
Фото: УНН
Україна пропонує створити глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак рф
Нам потрібна „Кібер ООН“, нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти”, — про це в інтерв'ю Politico заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь та додав, що надалі кібератаки стануть такими ж, а може бути, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки.
 
А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати”, — сказав він.
 
УкраїнакібербезпекакібератакаВійна з РФ

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