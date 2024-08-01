Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна хотіла укомплектувати 14 нових бригад, а вдалося лише три – Зеленський

01 серпня 2024, 13:13
Україна хотіла укомплектувати 14 нових бригад, а вдалося лише три – Зеленський
Саме в нестачі зброї президент вбачає головну причину просування окупантів.
Україна за рахунок іноземної допомоги розраховувала укомплектувати 14 бригад, але вийшло лише три. Саме брак ресурсів є основною причиною просування росії на сході України.
 
Про це сказав український президент у інтерв'ю французьким медіа.
 
Володимир Зеленський сказав, що від початку пакети західної допомоги планували спрямувати саме для цих 14 бригад, військові яких мали забезпечити ротацію на фронті та замінити тих захисників, які воюють роками. Але витрачати допомогу довелося і на інші бригади, тож з нових вистачило лише на три.
 
"Хоча б десять, скажу вам відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою, і їм треба відпочити. А як ви будете ротації проводити, якщо вони пусті?" – сказав президент. 
 
Зеленський впевнений, що зрештою зупинити просування ворога все ж вдасться.
 
Друга причина просування ворога – росіяни, які ідуть уперед, бояться повертатися назад.
 
"Їх там убивають, якщо вони біжать назад", – додав Зеленський.
 
Україна такий підхід собі ніколи не дозволить, запевнив він. 
 
Зеленський також звернув увагу на неможливість застосовувати отриману зброю для всіх цілей, для яких потрібно.
 
"І ось вам третя причина – можливість використовувати зброю так, як нам потрібно. Я вважаю, це серйозний виклие, що ми не можемо використовувати зброю так, як нам потрібно", – додав він.
мобілізаціявійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється