Україна і Болгарія готуються до безпекової угоди

Софія є стратегічним партнером Києва у Чорноморському регіоні.

Представники України і Болгарії провели перший раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7", - написали в апараті президента.

Там додали, що Україна і Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації G7. Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – заявив заступник Керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Країни погодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Нагадаємо, що 10 днів тому Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду.