Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Болгарія готуються до безпекової угоди

26 жовтня 2024, 19:41
Україна і Болгарія готуються до безпекової угоди
Фото: google.com
Софія є стратегічним партнером Києва у Чорноморському регіоні.

Представники України і Болгарії провели перший раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. 

Про це повідомили в Офісі президента.

"Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7", - написали в апараті президента. 

Там додали, що Україна і Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації G7. Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – заявив заступник Керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Країни погодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Нагадаємо, що 10 днів тому Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду.

 

БолгаріяУкраїнабезпекова угода

Останні матеріали

Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється