Британія і Україна створять технологічний міст

Міністерство цифрової трансформації України і департамент бізнесу та торгівлі уряду Великої Британії підписали меморандум про створення технологічного мосту між країнами для спільного втілення проєктів.

Про це прес-служба Мінцифри написала в Тelegram-каналі.

Це дасть змогу українським і британським технологічним компаніям обмінюватися досвідом та втілювати масштабні проєкти разом. Завдяки UK-UA TechBridge в українського бізнесу і буде ще більше можливостей для залучення інвестицій.

"UK-UA TechBridge — це: пошук інвестицій для стартапів на зручній платформі, спільні проєкти з міжнародними партнерами, грантові програми і нетворкінг", - йдеться в дописі.

В міністерстві вважають, що UK-UA TechBridge сприятиме обміну досвідом між українськими і британськими технологічними компаніями, допоможе втіленню спільних масштабних проєктів, в тому числі з міжнародними партнерами.

Меморандум про створення технологічного мосту був укладений під час Web Summit, а офіційний запуск UK-UA TechBridge планується найближчим часом, заявили у міністерстві.

Цими днями проходить найбільша в Європі щорічна технологічна конференція Web Summit.

Нагадаємо, що в жовтні її засновник і виконавчий Педді Косгрейв подав у відставку після коментарів, які він зробив щодо війни Ізраїлю та Хамас.