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Глава Web Summit пішов у відставку через коментар про Ізраїль

22 жовтня 2023, 19:33
Глава Web Summit пішов у відставку через коментар про Ізраїль
AP Photo/Armando Franca
Засновник та виконавчий директор найбільшої в Європі щорічної технологічної конференції Web Summit Педді Косгрейв сьогодні подав у відставку після коментарів, які він зробив щодо війни Ізраїлю та Хамас.

Про це повідомляє Politico.

Про свою відставку Косгрейв оголосив після того, як кілька великих компаній відмовилися брати участі в цьогорічній конференції, яка відбудеться 13-16 листопада в Лісабоні.

Ірландський підприємець Косгрейв і співзасновник Web Summit зіткнувся з негативною реакцією на його критику підтримки Заходом військової відповіді Ізраїлю на атаку бойовиків Хамас.

"Воєнні злочини залишаються воєнними злочинами, навіть якщо вони скоєні союзниками", - написав Косгрейв в соцмережах.

Через все більшу критику з боку провідних технологічних діячів і інвесторів Косгрейв у вівторок опублікував заяву в блозі Web Summit, де вибачився і пояснив свою позицію.

"Я беззастережно засуджую злий, огидний і жахливий напад ХАМАС 7 жовтня. Я також закликаю до безумовного звільнення всіх заручників", - написав глава Web Summit. 

"Я однозначно підтримую право Ізраїлю на існування та захист... Я також вважаю, що, захищаючи себе, Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права та Женевських конвенцій — тобто не вчиняти воєнних злочинів", - підсумував Косгрейв.

Проте цього було замало і технологічні корпорації, як от Meta, Google, Intel, Siemens і Amazon оголосили про бойкот заходу Web Summit.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.

 

КосгрейввідставкаWeb Summit

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