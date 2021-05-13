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Україна і Франція підпишуть чотири стратегічні угоди на 1,3 млрд євро

Дійсно, під час мого візиту Франція підпише з Україною чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро. Це дуже значно. І хочу підкреслити один ключовий момент: ці проєкти будуть сприяти поліпшенню умов життя українців. Йдеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист
У ході візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мера до Києва в четвер будуть підписані чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.
Україна і Франція підпишуть чотири стратегічні угоди на 1,3 млрд євро Фото: з вільного доступу
"Дійсно, під час мого візиту Франція підпише з Україною чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро. Це дуже значно. І хочу підкреслити один ключовий момент: ці проєкти будуть сприяти поліпшенню умов життя українців. Йдеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист", - сказав Ле Мер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
 
Він підкреслив, що щасливий приїхати до Києва, зустрітися з українською владою і мати можливість зміцнити економічні зв'язки між двома країнами.
 
Ле Мер також повідомив, що в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 млрд євро.
 
"Наші економічні відносини дуже динамічні, і ми на правильному шляху. Я хочу назвати вам одну єдину цифру: у 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 млрд євро - дуже важлива сума, яка залишається стійкою, незважаючи на кризу COVID- 19. Тепер ми хочемо зміцнити і прискорити економічне співробітництво між нашими двома країнами. Це мета мого візиту до Києва", - зазначив він.
 
 
 
 
 
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13 05 2021 12:32
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