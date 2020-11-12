Україна і Ізраїль планують почати обмін досвідом між портовими службами - Посольство

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відвідав місто Ашдод, де ознайомився з роботою портових служб. Про це повідомляє Посольство України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Фото:podrobnosti.ua

"В рамках візиту посол України відвідав ашдодський порт і зустрівся з Генеральним директором порту Моше Зана. Посол ознайомився з роботою портових служб, інноваційними технологічними рішеннями і планами розвитку інфраструктури порту. Сторони домовилися опрацювати питання обміну досвідом між портовими службами України та Ізраїлю", - йдеться в повідомленні. Посол також взяв участь в урочистій церемонії запалення ханукальних свічок у синагозі міста Ашдод. Нагадаємо, що Україна та Ізраїль посилять міжпарламентське співробітництво - Посольство

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