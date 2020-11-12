Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна і Ізраїль планують почати обмін досвідом між портовими службами - Посольство

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відвідав місто Ашдод, де ознайомився з роботою портових служб. Про це повідомляє Посольство України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Україна і Ізраїль планують почати обмін досвідом між портовими службами - Посольство Фото:podrobnosti.ua

"В рамках візиту посол України відвідав ашдодський порт і зустрівся з Генеральним директором порту Моше Зана. Посол ознайомився з роботою портових служб, інноваційними технологічними рішеннями і планами розвитку інфраструктури порту. Сторони домовилися опрацювати питання обміну досвідом між портовими службами України та Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Посол також взяв участь в урочистій церемонії запалення ханукальних свічок у синагозі міста Ашдод.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2020 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.