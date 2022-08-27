НОВИНИУкраїнські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз"
Фото з вільного доступу
Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення.
Про це повідомив замтупник міністр інфраструктури України Мустафа Найєм у Telegram.
За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.
"Це вже друга велика транспортна подія у цьому напрямку за останній час. На початку тижня Україна відновила сполучення на залізничній ділянці Березине - Басарабяска. Руху тут не було з 1999-го року. Ми порахували – тепер потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку", - сказав він.
Про відновлення залізничного сполучення України і Молдови в обхід Придністров'я читайте тут.
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27 08 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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