Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз"

Українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 року

Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення.

Про це повідомив замтупник міністр інфраструктури України Мустафа Найєм у Telegram

За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.

"Це вже друга велика транспортна подія у цьому напрямку за останній час. На початку тижня Україна відновила сполучення на залізничній ділянці Березине - Басарабяска. Руху тут не було з 1999-го року. Ми порахували – тепер потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку", - сказав він.