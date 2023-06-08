Україна і ООН домовились щодо евакуації з окупованого Лівобережжя Херсонщини

Але спочатку росія має надати гарантії безпеки для представників міжнародної організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун провели розмову у межах якої обговорили кроки подолання гуманітарних наслідків терористичного акту росії на Каховській ГЕС, а також посилення впливу ООН для евакуації мирного населення на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС України.

У заяві сказано, що українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування.

"За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей", – наголосили у дипвідомстві.

Водночас, як зазначили у міністерстві, сторони домовилися, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

"Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об'єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Херсонську область, яка страждає від наслідків повені, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС. Там президент вже провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі.