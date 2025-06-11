Україна і Польща погодили двосторонні ексгумаційні роботи
Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська, а Україні дозволили такі ж роботи в селі Юречкова.
Про це інформує Європейська правда, посилаючись на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
В середу, 11 червня, Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська.
В той же час, Польща надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.
Очікується, що початок проведення робіт почнеться уже незабаром.
В лютому ми повідомляли, що Україна навесні розпочне ексгумацію жертв Волинської трагедії.