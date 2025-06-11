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Україна і Польща погодили двосторонні ексгумаційні роботи

11 червня 2025, 15:07
Україна і Польща погодили двосторонні ексгумаційні роботи
Кладовище недалеко від столиці Руанди Кігалі, де поховані жертви геноциду 1994 року. Фото: AP Photo / Ricardo Mazalan
Відбудуться вони у Львові та селі у Польщі.

Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська, а Україні дозволили такі ж роботи в селі Юречкова.

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на Міністерство культури та стратегічних комунікацій. 

В середу, 11 червня, Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська.

В той же час, Польща надала Україні дозвіл  на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.

Очікується, що початок проведення робіт почнеться уже незабаром.

В лютому ми повідомляли, що Україна навесні розпочне ексгумацію жертв Волинської трагедії.

 

Польщаексгумація

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