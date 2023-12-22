Україна і Польща погодили план розблокування кордону
Про це Мінвідновлення написало на Facebook-сторінці.
"Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації", - йдеться в дописі.
Участь в зустрічі взяли заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков, а також новопризначений заступником голови Мінінфраструктури Польщі Павел Ганцаж.
В Міністерстві додали, що зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.
"Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", - сказали в Мінвідновленні.
Там також подякувавши Польщі за готовність до діалогу й роботу над вирішенням блокади.
Ще два дні тому ми писали, що чотири КПП на польсько-українському кордоні заблоковано: понад 5000 вантажівок в черзі.