Україна і Польща погодили план розблокування кордону

Сьогодні в Міністерстві інфраструктури Польщі та українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві узгодили план дій для розблокування кордону.

Про це Мінвідновлення написало на Facebook-сторінці.

"Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації", - йдеться в дописі.

Участь в зустрічі взяли заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков, а також новопризначений заступником голови Мінінфраструктури Польщі Павел Ганцаж.

В Міністерстві додали, що зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

"Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", - сказали в Мінвідновленні.

Там також подякувавши Польщі за готовність до діалогу й роботу над вирішенням блокади.

Ще два дні тому ми писали, що чотири КПП на польсько-українському кордоні заблоковано: понад 5000 вантажівок в черзі.