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Україна і Польща ведуть переговори про створення нової європейської ракети-носія

Підприємство не бере участі в проєкті створення європейської ракети-носія Ariane 6, але зараз ідеться про "можливості співпраці в галузі створення ракет малого класу"
Державне підприємство Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля зацікавлене в нарощуванні співпраці з країнами у ЄС в області створення перспективної ракетно-космічної техніки і продовжує переговори з Польщею про співпрацю в створенні нової європейської ракети-носія легкого класу.
Україна і Польща ведуть переговори про створення нової європейської ракети-носія Фото: з вільних джерел

За словами Олександра Дегтярьова, підприємство не бере участі в проєкті створення європейської ракети-носія Ariane 6, але зараз ідеться про "можливості співпраці в галузі створення ракет малого класу", які користуються попитом на світовому ринку пускових послуг, повідомляє "Європейська правда".

За словами гендиректора, зараз "Південне" "відпрацьовує плани співпраці з кількома європейськими країнами". Серед потенційних європейських партнерів Дегтярьов виділив Польщу, яка раніше висловила інтерес до спільного з Україною створення нової європейської ракети-носія легкого класу. "Діалог іде", - сказав він.

"Поки є теоретична підтримка ESA (Європейське космічне агентство. - Ред.), тому що ми не члени ESA, а тільки розглядаємо цю можливість", - додав він.

Дегтярьов зазначив, що сьогодні КБ залишається експортно-орієнтованим підприємством: "У 2018 році в загальному бюджеті підприємства 99% склав експорт", - сказав він, уточнивши: частка експорту в інтересах країн ЄС склала в межах 10%.

"Південне" - провідний науковий центр України, що володіє передовими космічними технологіями, відомий в світі розробник ракетно-космічної техніки.

Нагадаємо, що Турчинов зазначає, що 23 травня на полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань: пуски українських ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".

 
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13 06 2019 10:19
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