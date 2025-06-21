Україна і росія досягли незначного прогресу у переговорах – Трамп

Він також розказав про інші свої "досягнення".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Києву і москві вдалося досягти незначного прогресу у мирних перемовинах.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

Під час спілкування із журналістами Трамп розповідав про свої "досягнення", зокрема він згадував нещодавню ситуацію в Індії та Пакистані.

Він також згадав про "кілька більших" справ.

"росія та Україна досягли незначного прогресу", – зазначив Трамп.

Глава Білого дому згадав і ситуацію на Близькому Сході і нагадав, що визначив Ірану двотижневий дедлайн, аби зрозуміти, "чи прийдуть люди до тями".

Крім того, раніше було домовлено про те, що Україна почала безстроковий санітарний обмін полоненими на фронті.