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Україна і росія обговили підготовку зустрічі Зеленського та путіна (оновлено)

02 червня 2025, 16:07
Україна і росія обговили підготовку зустрічі Зеленського та путіна (оновлено)
Українська делегація на переговорах у Стамбулі, 29 березня 2022 року Фото: Офіс президента
Українська сторона запропонували провести їх 20 по 30 червня.

Сьогодні під час переговорів між Києвом і москвою буде порушено питання щодо підготовки до ймовірної зустрічі президентів Україні і рф. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан напередодні початку перемовин. 

За словами глави МЗС, на переговорах обсудять такі теми:

  • Оцінять перспективи і погляди щодо перемир'я;

  • порушать питання гуманітарних ініціатив;

  • обговорять підготовку до можливої зустрічі лідерів.

В понеділок, 2 червня, у Стамбулі проходить другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Очікується, що представники рф прибудуть із так званим "меморандумом", у якому буде викладено їхнє бачення умов припинення вогню.

Пізніше голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів з росіянами за посередництва Туреччини у Стамбулі заявив, що росіянам запропоновано провести зустріч лідерів України і росії з 20 по 30 червня.  

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. І зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі", – заявив мінсітр оборони України.

Зранку ми повідомляли, що українська делегація прибула до Стамбула на переговори з рф.

 

РосіяУкраїнапереговори

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