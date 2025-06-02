Україна і росія обговили підготовку зустрічі Зеленського та путіна (оновлено)

Українська делегація на переговорах у Стамбулі, 29 березня 2022 року Фото: Офіс президента

Українська сторона запропонували провести їх 20 по 30 червня.

Сьогодні під час переговорів між Києвом і москвою буде порушено питання щодо підготовки до ймовірної зустрічі президентів Україні і рф.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан напередодні початку перемовин.

За словами глави МЗС, на переговорах обсудять такі теми:

Оцінять перспективи і погляди щодо перемир'я;

порушать питання гуманітарних ініціатив;

обговорять підготовку до можливої зустрічі лідерів.

В понеділок, 2 червня, у Стамбулі проходить другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Очікується, що представники рф прибудуть із так званим "меморандумом", у якому буде викладено їхнє бачення умов припинення вогню.

Пізніше голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів з росіянами за посередництва Туреччини у Стамбулі заявив, що росіянам запропоновано провести зустріч лідерів України і росії з 20 по 30 червня.

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. І зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі", – заявив мінсітр оборони України.

Зранку ми повідомляли, що українська делегація прибула до Стамбула на переговори з рф.