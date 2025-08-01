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Україна і США готують безпекову угоду за підтримки Європи – ОП

01 серпня 2025, 15:06
Україна і США готують безпекову угоду за підтримки Європи – ОП
Фото: з вільних джерел
Документ включатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів.

У п’ятницю, 1 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки. Угода передбачає також фінансову підтримку від європейських партнерів.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі після розмови з радниками лідерів провідних країн Європи.

"Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС", - йдеться у дописі.

У розмові взяли участь радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з питань нацбезпеки Гюнтер Зауттер, а також заступник дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

Єрмак зазначив, що партнери підтвердили позитивні сигнали з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії. Зокрема, йдеться про санкції на російську нафту та можливе запровадження вторинних мит після завершення 10-денного терміну, визначеного президентом США Дональдом Трампом.

Керівник ОП підкреслив важливість проведення особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.

Цього тижня ми також писали, що Україна готує велику оборонну угоду зі США.

 
СШАугода

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