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Україна і США офіційно запустили Фонд відбудови

23 травня 2025, 16:29
Україна і США офіційно запустили Фонд відбудови
https://x.com/Svyrydenko_Y
Фонд базується на угоді про корисні копалини.

Сьогодні, 23 травня, Україна і США завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. 

Він офіційно запущений, повідомила перша віцепремʼєрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко в соцмережі X (Twitter)

"Останній крок - дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі Девіс. Фонд офіційно запущено!", - йдеться у пості. 

Українська чиновниця подякувати всім, хто зробив це можливим.

За її словами, українська переговорна команда виконала мандат, встановлений Президентом. 

"Ми встановили справжнє партнерство, побудоване на рівності, повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами", - додала Свириденко. 

Також вона зазначали, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни на умовах, які захищають наш суверенітет та розширюють наше майбутнє.

Нагадаємо, що 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.

 

СШАугодаФонд відбудови

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