Україна і ЄС провели переговори про безпекову угоду

В ОП пройшов черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди між Україною і Європейським Союзом.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС.

"Сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та Євросоюзом", - розказали в ОП.

Переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проєкту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду вже з 15-тю країнами.

Останню в кінці травня стала Норвегія.