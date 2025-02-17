Україна і Європа будуть частиною мирних переговорів – Рубіо

Переговорний процес ще не розпочався.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Європа будуть частиною будь-яких реальних переговорів щодо припинення війни між москвою і КУиєвом.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу CBS.

Головний американський дипломат заспокоїв європейців щодо того, що вони можуть бути виключені з переговорів між рф і США, що мають відбутися в Саудівській Аравії цими днями.

Рубіо сказав, що переговорний процес ще не розпочався і якщо переговори просунуться, то до них будуть залучені Україна і Європа.

Також держсекретар сказав, що Трамп мав розмову з Володимиром путіним того тижня.

Під час розмови путін висловив зацікавленість у мирі, а Трамп висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб досягнутий мир був тривалим і захищав український суверенітет.

Рубіо вважає,що за цим повинні йти дії, тому наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні.

"Зрештою, один телефонний дзвінок не принесе миру", - додав держсекретар.

Також за його словами, зрештою, це дійде до моменту - якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього - але якщо це станеться, то Україна буде залучена, тому що саме вона зазнала вторгнення. І європейці будуть залучені, тому що вони також мають санкції проти путіна і росії.

Держсекретар не надав підтвердження, чи обговорював він зняття санкцій з рф під час телефонної розмови з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим.

Однак скзаав, що вони з Лавровим обговорили "складні" умови роботи посольства США в москві.

Рубіо додав, що для досягнення прогресу в миротворчому процесі росії і США потрібні посольства, які належним чином функціонують.

Як відомо, днями Келлог заявив, що мирні переговори з росією будуть з Україною і без Європи.