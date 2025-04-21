Україна імпортує 98% дронів з Китаю

Майже на всі БпЛА діють пільги зі сплати митних платежів.

В першому кварталі цього року в Україну імпортували більше 127 тисяч цивільних дронів на $371 млн, усі вони ввезені з Китаю із застосуванням митних пільг.

Про це повідомляє Держмитслужба.

"За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю 371,3 млн доларів. За вартісним показником це на 39% більше за аналогічний період 2024 року", - заявили у відомстві.

Також в пресслужбі додали, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

Крім того, найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай і в першому кварталі 2025 року обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

На початку року ми також писали, що Україна розробила модернізовані безпілотники для фронту.