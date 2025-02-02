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ПОЛІТИКА

Україна розробила модернізовані безпілотники для фронту – BI

02 лютого 2025, 13:41
Україна розробила модернізовані безпілотники для фронту – BI
Як нагадує видання, безпілотник Mavic від DJI став одним із найпоширеніших дронів, що використовуються на передовій в Україні.

Україна заявляє, що розробила модернізовані версії китайського безпілотника Mavic і вже використовує їх на фронті.

Як пише Business Insider, посилаючись на заяву команди оборонних інновацій Brave1, три вітчизняні розробники створили безпілотники, що відповідають стандартам НАТО, і українські війська вже використовують деякі з них на передовій.

Як нагадує видання, безпілотник Mavic від DJI став одним із найпоширеніших дронів, що використовуються на передовій в Україні. Однак у грудні стало відомо, що Китай обмежує експорт найважливіших компонентів, які використовуються в українських безпілотниках, включно з двигунами, батареями і контролерами польоту.

"Це, а також високий рівень втрат дронів - до п'яти Mavic на день у деяких підрозділах - змусили Україну шукати альтернативи", - пише BI.

Як зазначає Brave1, чотири розроблені моделі безпілотників можуть виконувати розвідувальні місії, при цьому, на відміну від китайських аналогів, українські варіанти оснащені системами зв'язку, що роблять їх стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби.

Олексій Колесник, засновник Reactive Drone, яка розробляє один із безпілотників, розповів BI, що його безпілотник Shmavik може літати до 60 хвилин, має радіус дії близько 9,3 милі і може нести до 2,2 фунта.

За його словами, його призначення - проведення фронтових розвідувальних операцій і трансляція відеоматеріалів із фронту.

Марія Корнєва, комерційний директор некомерційної організації Bravery Invest, розповіла BI, що її безпілотник Ukropter - це вдосконалений варіант порівняно з дроном Mavic.

За її словами, він має більшу вантажопідйомність - понад 4 фунти, триваліший час польоту - до 60 хвилин, і може рухатися зі швидкістю близько 46 миль на годину. Для порівняння, новітній безпілотник Mavic має таку саму швидкість, але вантажопідйомність удвічі менша, а час польоту становить близько 46 хвилин.

Нагадаємо, що Україна створила безпілотник "Вінчестер" з рушницями для боротьби з російськими дронами. Однак цілями нових українських fpv-безпілотників тепер стають не тільки на дрони, а й російська піхота.

Китайдронивійна в УкраїніMavic

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