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Україна імпортувала перші 40 тисяч тонн вугілля з Польщі

22 жовтня 2023, 20:57
Україна імпортувала перші 40 тисяч тонн вугілля з Польщі
Фото: atn.ua
Українська компанія ДТЕК імпортувала з Польщі 40 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону.

Крім того ще заплановано отримання 170 тисяч тонн.

Про це повідомили в ДТЕК.

"На сьогодні ДТЕК Енерго вже імпортував майже 40 тис. тонн із запланованих 210 тис. тонн вугілля для проходження опалювального сезону", - заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

За його словами, в компанії роблять все, щоб забезпечити ТЕС в Україні необхідним паливом.

"Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону. Українське вугілля – це пріоритет №1 для нас, і свідчення тому інвестиції в 7,4 млрд гривень, які за підсумками цього року ми вкладаємо в наші вугільні підприємства", - додав гендиректор енергетичної компанії.

Також компанія імпортує вугілля з-за кордону, щоб «в умовах обстрілів ворога бути готовими підстрахувати колег у разі необхідності».

За даними Салєєва, з кінця вересня вже доставили 625 додаткових вагонів з паливом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго, а це більше 38 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС взимку.

Ще з літа Україна готується до нової атаки на енергетичну систему.

 

імпортДТЕКУкраїнавугілля енергетика

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