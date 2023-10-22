Україна імпортувала перші 40 тисяч тонн вугілля з Польщі
Крім того ще заплановано отримання 170 тисяч тонн.
Про це повідомили в ДТЕК.
"На сьогодні ДТЕК Енерго вже імпортував майже 40 тис. тонн із запланованих 210 тис. тонн вугілля для проходження опалювального сезону", - заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.
За його словами, в компанії роблять все, щоб забезпечити ТЕС в Україні необхідним паливом.
"Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону. Українське вугілля – це пріоритет №1 для нас, і свідчення тому інвестиції в 7,4 млрд гривень, які за підсумками цього року ми вкладаємо в наші вугільні підприємства", - додав гендиректор енергетичної компанії.
Також компанія імпортує вугілля з-за кордону, щоб «в умовах обстрілів ворога бути готовими підстрахувати колег у разі необхідності».
За даними Салєєва, з кінця вересня вже доставили 625 додаткових вагонів з паливом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго, а це більше 38 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС взимку.
Ще з літа Україна готується до нової атаки на енергетичну систему.