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ПОЛІТИКА

Україна ініціює консультації зі США через замороження фінансування проєктів USAID

28 січня 2025, 20:20
Україна ініціює консультації зі США через замороження фінансування проєктів USAID
Фото: з вільних джерел
Верещук назвала "неочікуваною та неприємною новиною" рішення США.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала консультації зі США через рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги.

Про це вона написала у Facebook.

Верещук назвала "неочікуваною та неприємною новиною" рішення США про замороження на 90 днів фінансування проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні", – анонсувала вона.

Заступниця глави ОП тим часом закликала команди, які займались проєктами за кошти USAID, "зберегти людей та напрацювання".

Минулого тижня, нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву. 

СШАUSAIDІрина Верещук

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