Уряд України замовляє в Польщі 150 бронетранспортерів Rosomak.

Це на 50 машин більше, ніж було заявлено раніше.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер у своєму Twitter.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький минулого тижня повідомив, що Україна придбає у Польщі 100 БРТ Rosomak польського виробництва.

Вчора президент Володимир Зеленський у Варшаві це підтвердив, але не називав точну кількість.

"Однією з головних тем переговорів було питання закупівлі польської військової техніки українською стороною, яка купує 150 БТР Rosomak, самохідні міномети RAK на три роти, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польських заводів", – написав речник уряду.

Озвучені Мюллером цифри щодо мінометів RAK означають, що Україна купить близько 50 цих машин. Вони виготовляються на базі БТР Rosomak.

На початку місяця стало відомо, що Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak.