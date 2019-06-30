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Україна купить ще сорок локомотивів General Еlectric

"Контракт з General Electric, ймовірно, є найбільш знаковою угодою, яку Україна уклала останніми кількома роками з провідною світовою компанією"
Другий договір з американською General Еlectric передбачатиме закупівлю ще 40 локомотивів для "Укрзалізниці".
Україна купить ще сорок локомотивів General Еlectric Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Контракт з General Electric, ймовірно, є найбільш знаковою угодою, яку Україна уклала останніми кількома роками з провідною світовою компанією. Перший етап угоди виконано успішно - Укрзалізниця отримала 30 локомотивів, які вже працюють на вантажних перевезеннях. Для виконання другого етапу угоди на 40 нових локомотивів важливим є довгострокове фінансування на суму 150 млн доларів США, які будуть залучені від міжнародних фінансових інститутів", - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який здійснив робочий візит до США, повідомляє прес-служба міністерства.

23 лютого 2018 року "Укрзалізниця" і GE Тransportation підписали рамковий договір про 15-річне партнерство з оновлення та модернізації рухомого складу українських залізниць. Він передбачає постачання до 225 локомотивів General Electric серії Evolution до 2034 року та їх довгострокове технічне обслуговування.

За першим контрактом вартістю 140 млн доларів (з ПДВ) УЗ отримала 30 тепловозів. Фінансування надав державний Укрексімбанк.   

Нагадаємо, що державна "Укрзалізниця" розпочала виставляти в системі "Prozorro.Продажі" майно та нерухомість в оренду. Наразі в системі з’явились перші 30 об’єктів.

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30 06 2019 18:57
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