"Укрзалізниця" почала здавати в оренду своє майно через Prozorro
Зазначається, що більшість активів, які "Укрзалізниця" пропонує для оренди - нерухомість або частини нерухомості - комерційні та виробничі приміщення частини нежитлових приміщень адміністративних будівель, складів, приміщень вокзалів, локомотивних та вагонних депо й інших об’єктів, інформує "Громадське".
"Укрзалізниця" починає здавати майно в оренду. Більше 3 років не було жодної такої операції. І це при тому, що компанія - один з найбільших власників рухомого і нерухомого майна в Україні", - повідомив голова компанії Євген Кравцов.
В "Укрзалізниці" планують оголошувати про оренду великих об'єктів окрема - для того, аби звернути увагу потенційних інвесторів. Водночас оренда малих об'єктів, наприклад для розміщення банкомату чи кав'ярні - буде тривати у системі "Prozorro.Продажі" постійно.
Від здачі майна в оренду "Укрзалізниця" прагне залучити "сотні мільйонів гривень". Однак точніші прогнози там планують опублікувати після проведення перших аукціонів.
Нагадаємо, що державне підприємство Чорнобильська атомна електростанція виставило на продаж 3 старі локомотиви та 3 залізничні цистерни. Загальна вартість виставлених на продаж об'єктів складає 5,65 мільйона гривень.
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