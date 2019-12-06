Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чорнобильська АЕС продає три старі локомотиви за 5,65 млн грн

Заявки на лот прийматимуть до 30 червня
Державне підприємство Чорнобильська атомна електростанція виставило на продаж 3 старі локомотиви та 3 залізничні цистерни. Загальна вартість виставлених на продаж об'єктів складає 5,65 мільйона гривень.
Чорнобильська АЕС продає три старі локомотиви за 5,65 млн грн Фото: Prozorro

Відповідний лот з’явився на сайті "Prozorro.Продажі", повідомляє "Громадське".

На продаж, зокрема, виставили локомотив ТЭМ-2У, тепловоз ТГМ-4, тепловоз ДМ-62, а також 3 цистерни 15-1566.

Заявки на лот прийматимуть до 30 червня, а аукціон проведуть 1 липня 2019 року.


Фото: Prozorro

Під час проведення аукціону, ціна на лот зростатиме на 3% або 169,7 тисячі гривень кожен крок. Лот виставляється вперше.

Нагадаємо, що кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2019 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.