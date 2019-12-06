CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне підприємство Чорнобильська атомна електростанція виставило на продаж 3 старі локомотиви та 3 залізничні цистерни. Загальна вартість виставлених на продаж об'єктів складає 5,65 мільйона гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чорнобильська АЕС продає три старі локомотиви за 5,65 млн грн
Заявки на лот прийматимуть до 30 червня
Фото: Prozorro
Відповідний лот з’явився на сайті "Prozorro.Продажі", повідомляє "Громадське".
На продаж, зокрема, виставили локомотив ТЭМ-2У, тепловоз ТГМ-4, тепловоз ДМ-62, а також 3 цистерни 15-1566.
Заявки на лот прийматимуть до 30 червня, а аукціон проведуть 1 липня 2019 року.
Фото: Prozorro
Під час проведення аукціону, ціна на лот зростатиме на 3% або 169,7 тисячі гривень кожен крок. Лот виставляється вперше.
Нагадаємо, що кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.
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12 06 2019 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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