У Чорнобильській зоні виникла масштабна лісова пожежа (оновлено)

Пожежа в зоні відчуження в Київській області охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація.

Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву, вказали рятувальники.

Ситуацію ускладнює суха погода, а також мінна небезпека на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку й сили інших служб.

"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання й недопущення подальшого поширення вогню", – додали в ДСНС.