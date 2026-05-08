У Чорнобильській зоні виникла масштабна лісова пожежа (оновлено)

08 травня 2026, 09:35
Фото: ДСНС України / Telegram
Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га.
Пожежа в зоні відчуження в Київській області охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація.
 
Про це в Telegram повідомили в ДСНС.
 
Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву, вказали рятувальники.
 
Ситуацію ускладнює суха погода, а також мінна небезпека на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.
 
До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку й сили інших служб.
 
"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання й недопущення подальшого поширення вогню", – додали в ДСНС.
 
Оновлено о 11:40
 
Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною. За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.
 
 

 

Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
