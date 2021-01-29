Україна, Литва та Польща почали перше засідання "Люблінського трикутника"
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики,протидія COVID-19 і російській дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - написав він у своєму Twitter.
Литву та Польщу представляють міністри закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс та Збігнев Рау.
Раніше в МЗС України анонсували, що на "білоруську" частину зустрічі з ініціативи України запросили лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Це буде чи не перша її зустріч з представником українського уряду.
Нагадаємо, що у липні 2020 року Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник"
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