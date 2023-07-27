Україна має "доступні варіанти" для контрнаступу – міністр оборони США

Остін не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна "зберігає особовий склад та техніку", навіть коли її сили прокладають собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.

У Збройних сил України є "низка доступних варіантів", оскільки Київ виділяє більше коштів для свого контрнаступу, що триває, проти російських військ.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

Остін не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна "зберігає особовий склад та техніку", навіть коли її сили прокладають собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.

"У них, як і раніше, є кілька варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск", - сказав Остін на прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї.

За його словами, українські сили добре підготовлені і добре навчені, щоб досягти успіху.

"Вони завзято билися, вони прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", - сказав Остін.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times повідомили про початок нового великого етапу настання ЗСУ.

За даними джерел The New York Times, посилені угруповання ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші укріплення на окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі на Мелітополь.