Україна має лише 10% від потреб протиповітряної оборони – Зеленський

У нас є своя ППО, але її замало, зазначив президент

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє liga.net.

"У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет", - сказав президент.

Він нагадав, що росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. "Ми хочемо мати можливість закрити небо", – наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Німеччина поставила першу систему ППО IRIS-T, США підтвердили підтримку системами NASAMS.

"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", – сказав Зеленський.