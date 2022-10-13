НОВИНИУ нас є своя ППО, але її замало, зазначив президентПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна має лише 10% від потреб протиповітряної оборони – Зеленський
Фото: сайт Президента України
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє liga.net.
"У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет", - сказав президент.
Він нагадав, що росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. "Ми хочемо мати можливість закрити небо", – наголосив він.
Зеленський також нагадав, що Німеччина поставила першу систему ППО IRIS-T, США підтвердили підтримку системами NASAMS.
"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", – сказав Зеленський.
Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія поставить Україні ракети протиповітряної оборони AMRAAM, які можуть використати під час роботи комплекси ППО NASAMS.
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13 10 2022 17:49 МЕДІА
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