НОВИНИВелика Британія оголосила про передачу Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMSПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, якого цитує Reuters.
"Останні невибіркові удари росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну", - заявив він.
Британія заявила, що вдосконалені ракети AMRAAM, які поставлять найближчими тижнями, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS, яку обіцяють Сполучені Штати.
Лондон надасть також сотні додаткових зенітних ракет інших типів, безпілотники і ще 18 гаубиць.
Раніше повідомлялось, що Макрон оголосив про військову підтримку України.
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13 10 2022 09:10 МЕДІА
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