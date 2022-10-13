Британія передасть Україні ракети для NASAMS

Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS

Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, якого цитує Reuters.

"Останні невибіркові удари росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну", - заявив він.

Британія заявила, що вдосконалені ракети AMRAAM, які поставлять найближчими тижнями, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS, яку обіцяють Сполучені Штати.

Лондон надасть також сотні додаткових зенітних ракет інших типів, безпілотники і ще 18 гаубиць.

Раніше повідомлялось, що Макрон оголосив про військову підтримку України.