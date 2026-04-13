Литва отримує нову батарею NASAMS

Країна посилює систему протиповітряної оборони.

До Литви почали надходити елементи норвезької системи протиповітряної оборони NASAMS, на базі яких буде сформовано нову батарею ППО.

Про це інформує литовський мовник LRT.

За даними видання, військовим уже передали пускові установки, радари, пункти управління вогнем та інше обладнання. Завершення формування батареї має посилити чинні можливості протиповітряної оборони країни.

NASAMS це система середньої дальності, здатна уражати літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети на відстані в кілька десятків кілометрів.

Литва використовує цю систему з 2020 року. Другу батарею країна замовила у 2023-му, а її повну інтеграцію планують завершити до кінця 2026 року.

У Збройних силах Литви зазначають, що нова батарея покращить спостереження за повітряним простором, скоротить час реагування та розширить зону прикриття.

Також раніше стало відомо, що Литва відсуває стратегічні запаси від кордону з білоруссю.