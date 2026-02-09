Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Федоров у ЄС проситиме додаткові Patriot і NASAMS для України – Politico

09 лютого 2026, 12:49
Федоров у ЄС проситиме додаткові Patriot і NASAMS для України – Politico
Фото: Укрінформ
Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва.

У середу, 11 лютого, у Брюсселі пройде зустріч очільників оборонних відомств ЄС. Міністр оборони України Михайло Федоров, ймовірно, запросить додаткові системи ППО, зокрема Patriot та NASAMS.

Про це повідомляє Politico.

"На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України", - пише Politico.

Міністр оборони України Михайло Федоров, призначений минулого місяця після роботи міністром цифрової трансформації, має бути присутнім на зустрічі та проінформувати керівників оборонних відомств блоку про "найнагальніші" потреби своєї країни напередодні чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення росії.

"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва", - повідомляє видання.

Також на зустрічі обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотники та нові військові технології.

Як раніше повідомило FT, під час масованих російських комбінованих атак на українську енергетику у січні пускові установки комплексів Patriot стояли порожніми.

У цей час балістичні ракети рф безперешкодно обстрілювали електростанції.

