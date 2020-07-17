Україна має намір активізувати співпрацю з ЮНЕСКО щодо розв’язання проблем Криму - Мінкультури

"Україна готова активно співпрацювати з організацією у здійсненні ефективного моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні

Зазначено, що під час наради наголошувалося, що в умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямом діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова.

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що Україна активізуватиме співпрацю з ЮНЕСКО з вирішення проблем Криму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Заступник міністра культури та інформаційної політики, заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Світлана Фоменко взяла участь у нараді керівників секторів Нацкомісії. Учасники наради розглянули стан співпраці України з ЮНЕСКО, зокрема в умовах пандемії COVID-19, а також пріоритети роботи комісії та шляхи підвищення її ефективності з урахуванням викликів сьогодення. Одностайно було підтримано необхідність реформування Нацкомісії з метою активізації її роботи", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

Зазначено, що під час наради наголошувалося, що в умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямом діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова.

"Україна готова активно співпрацювати з організацією у здійсненні ефективного моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Було також наголошено на важливості регулярного інформування ЮНЕСКО про руйнівні дії російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, що загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності українських об'єктів культурної спадщини, проведення незаконних археологічних розкопок, порушення освітніх і культурних прав громадян України, перешкоджання вільному розповсюдженню ЗМІ, переслідування журналістів.

Учасники наради також обговорили хід підготовки до виборів України до складу одного з головних керівних органів ЮНЕСКО - Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2021-2025 років, які відбудуться під час 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2021 року.

Нагадаємо, що ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна