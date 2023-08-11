Україна має недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні – Дуда
Про це пише The Washington Post.
Дуда сказав, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж росія, але цього недостатньо.
"Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно: ні.
У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", - сказав Дуда.Раніше Дуда заявив, що Польща зацікавлена в том, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО.