Україна має недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні ЗСУ, Україна не здатна змінити баланс у війні на свою користь.

Про це пише The Washington Post.

Дуда сказав, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж росія, але цього недостатньо.

"Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно: ні.

У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", - сказав Дуда.