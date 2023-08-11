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Україна має недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні – Дуда

11 серпня 2023, 08:39
Україна має недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні ЗСУ, Україна не здатна змінити баланс у війні на свою користь.

Про це пише The Washington Post.

Дуда сказав, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж росія, але цього недостатньо.

"Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно: ні.

У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", - сказав Дуда. 

Раніше Дуда заявив, що Польща зацікавлена в том, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО.
ЗСУУкраїнаДУДА

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