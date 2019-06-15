CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу
"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі"
Фото:espreso.tv
Олена Зеркаль нагадала, що Росія має прозвітувати про виконання рішення суду ООН до 25 червня, повідомляє "Укрінформ".
"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі. Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ", - заявила Зеркаль.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в Керченській протоці українські моряки скоро повернуться додому.
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