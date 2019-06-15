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Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу

"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі"
Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.
Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу Фото:espreso.tv

Олена Зеркаль нагадала, що Росія має прозвітувати про виконання рішення суду ООН до 25 червня, повідомляє "Укрінформ".

"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі. Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ", - заявила Зеркаль.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в Керченській протоці українські моряки скоро повернуться додому.

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15 06 2019 16:30
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