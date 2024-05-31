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Україна має повне право на відповідь росії – міністр оборони Франції

31 травня 2024, 18:47
Україна має повне право на відповідь росії – міністр оборони Франції
Фото: з вільного доступу
Париж дає "дипломатичний дозвіл" Україні на використання французької зброї для ударів по території рф.

Французький міністр оборони сказав, що Київ ще не використовув її зброю в такий спосіб.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню розповів в ефірі franceinfo.

"Україна має повне право на відповідь", - сказав Лекорню. 

Він додав, що з точки зору міжнародного права тут немає нічого нового. 

За словами Лекорню, цей "дипломатичний дозвіл" є просто застосуванням закону.

"Країна, яка зазнала нападу, може завдати удару у відповідь на осередки військової агресії на іншій території", - сказав міністр збройних сил Франції.

"Це росія змінює спосіб ведення війни. Отже, це також кремль взяв на себе ризик побачити, як її територія зазнає удару. Ми не повинні плутати ролі", - додав Лекорню.

Він також вважає, що зброя, надана Україні, дозволяє Україні захищати себе, але це не робить Францію воюючою державою.

Міністр додав, що йому  невідомі факти застосування французької зброї за межами України станом на зараз. 

"Наскільки відомо міністру оборони Франції, "ні", Україна ще не використовувала французьку зброю для нанесення ударів по російській території", - підсумував він. 

Нагадаємо, що сьогодні і Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї.

 

Франціяудари по рфСебастьян Лекорню

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