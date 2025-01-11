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Україна має реальний шанс здобути перемогу – Байден

11 січня 2025, 14:51
Україна має реальний шанс здобути перемогу – Байден
Фото: Reuters
За його словами, такий вплив матимуть вчорашні санкції.

Американський президент Джо Байден сказав, що господар кремля Путін перебуває у "скрутному становищі" після запровадження масштабних санкцій проти нафти рф.

Про це інформує агенція AFP

В п'ятницю ввечері США і Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема під обмеження потрапили компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

"путін зараз перебуває у скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити", – заявив Байден.

За його словами, в України є "реальний шанс здобути перемогу", якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу.

Вчора США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку. 

Також Британія слідом за США ввела санкції проти росії.

 

Джо Байденвійна в Україні

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