Україна заборгувала $5 мільярдів і має сплатити їх цього року

До кінця поточного року Україна має сплати понад $5 млрд за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті

Через борг продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є вкрай важливим.

"Продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. До кінця поточного року наша держава має сплати понад 5 млрд дол. США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті", - сказав сказав голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, обсяг міжнародних резервів України наразі становлять 19,3 млрд доларів, і цього, на думку очільника НБУ, достатньо для виконання суверенних зобов’язань.

"Разом з тим співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки", - наголосив голова Нацбанку.

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