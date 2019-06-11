Україна має відновити купівлю газу у Росії для продовження транзиту - Газпром
Про це повідомив голова Газпрому Олексій Міллер під час зустрічі з уповноваженим німецького уряду з питань транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзеє, передає прес-служба російського газового монополіста, передає "Громадське".
Окрім цього, у Газпромі в черговий раз наголосили, що Україна має відмовитися від своїх перемог та пробачити Росії та Газпрому борги за рішеннями міжнародних арбітражів та штрафи Антимонопольного комітету України. У Нафтогазі підрахували, що загальна сума боргів, які Газпром хоче, щоб йому пробачили, сягає 22 мільярдів доларів.
"Друге питання - готовність України до прямих закупок російського газу з 2020 року та визначення обсягів таких закупок. Рішення української сторони напряму впливає на пропускну здатність російської ГТС, яку має підтримувати Газпром на кордоні з Україною", - повідомляють у прес-службі Газпрому.
Раніше у Нафтогазі повідомляли, що Російський Газпром надіслав офіційну відмову постачати газ до України напряму. Це порушує контракт, що діє між Україною та Росією, через що Нафтогаз вимагає у Газпрому компенсації у новому позові до Стокгольмського арбітражу.
Нагадаємо, що російська сторона вимагає від України пробачити близько 22 мільярдів доларів заборгованості за рішеннями міжнародних арбітражів, а також штрафів українського Антимонопольного комітету, для того, аби продовжити транзит свого газу.
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