Україна має виплатити $10 млрд до кінця року - Нацбанк
Про це свідчать дані Нацбанку.
У третьому-четвертому кварталі 2022 року необхідно виплатити 7,845 млрд доларів основної суми боргу та 2,266 млрд доларів - відсотки.
Пікові виплати припадають на третій квартал - 5,571 млрд. доларів. У четвертому кварталі треба повернути 4,541 млрд. доларів.
Цього року Україна має повернути 1,172 млрд. доларів МВФ, у тому числі 157 млн. доларів відсотків.
Також необхідно виплатити 14,640 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.
Повідомляється, що у першому півріччі 2023 року уряд, центробанк, підприємства та банки мають виплатити 6,1 млрд доларів, з них у першому кварталі – 3,867 млрд доларів, у третьому кварталі – 2,232 млрд доларів.
Зазначимо, держборг України значно знизився у доларах і зріс у гривні після рішення Нацбанку девальвувати курс нацвалюти на 25%.
Раніше повідомлялось, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.
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