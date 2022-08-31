Україна має виплатити $10 млрд до кінця року - Нацбанк

Україна, Нацбанк, підприємства та банки мають виплатити до кінця року 10,112 млрд доларів, свідчать дані на сайті НБУ.

Про це свідчать дані Нацбанку.

У третьому-четвертому кварталі 2022 року необхідно виплатити 7,845 млрд доларів основної суми боргу та 2,266 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на третій квартал - 5,571 млрд. доларів. У четвертому кварталі треба повернути 4,541 млрд. доларів.

Цього року Україна має повернути 1,172 млрд. доларів МВФ, у тому числі 157 млн. доларів відсотків.

Також необхідно виплатити 14,640 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Повідомляється, що у першому півріччі 2023 року уряд, центробанк, підприємства та банки мають виплатити 6,1 млрд доларів, з них у першому кварталі – 3,867 млрд доларів, у третьому кварталі – 2,232 млрд доларів.

Зазначимо, держборг України значно знизився у доларах і зріс у гривні після рішення Нацбанку девальвувати курс нацвалюти на 25%.

Раніше повідомлялось, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.