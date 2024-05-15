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Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31, вдаривши по аеродрому "Бельбек" – Defense Express

15 травня 2024, 15:33
Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31, вдаривши по аеродрому
Atacms могли поцілити передусім у МиГ-31.

У результаті ракетного удару по аеродрому росіян в окупованому Криму Сил оборони могли пошкодити винищувачі Міг-31.

Про це пише Defence Express.

У виданні пояснили, що згідно з супутниковими знімками за 31 березня на цій базі зафіксовано: 

  •   10 Су27/30 
  • 4 МіГ-31
  •   6 МіГ-29
  •   3 Л-39
  •   4 Мі-8
  •   2 Ка27/29
  •   1 Су-25

Загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) на авіабазі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.

У виданні пояснюють, що OSINT-фахівець Osinttechnical з'ясував завдяки даним системи моніторингу пожеж Nasa Firms, що вночі 15 квітня на авіабазі "Бельбек" протягом двох годин тривали декілька пожеж, орієнтовно у південній частині аеродрому.

"Якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на території аеродрому після удару, то можна припустити, що Atacms могли поцілити передусім у МиГ-31 – з поправкою, що все ж таки йдеться про супутникові знімки, яким вже понад два тижні", – зазначають в  Defence Express.

Нагадаємо, що у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому "Бельбек" під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

аеродромвійна в Україніросія окупантивинищувачі

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