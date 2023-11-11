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Україна, Молдова і Грузія вступлять в ЄС одночасно – Зурабішвілі

11 листопада 2023, 20:27
Україна, Молдова і Грузія вступлять в ЄС одночасно – Зурабішвілі
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Грузинська президент Саломе Зурабішвілі вважає, що Грузія, Україна і Молдова стануть членами Євросоюзу одночасно.

Про це пише агентство Грузия Online.

На запитання чи Грузія може приєднатись до ЄС пізніше, ніж Україна - Зурабішвілі відповіла, що вступ станеться одночасно.

"Ні, я думаю, це відбудеться одночасно. Чи станеться це у 2030, 2031 чи 2029 році, не знаю, але цей обрій буде наступним, як кажуть „big bangs", наступні члени вступлять приблизно разом. Ми – тріо, Молдова, Україна та Грузія, і у нас це тріо створено", - заявила Зурабішвілі. 

За її словами, ідея глави Євроради Шарля Мішеля про 2030-ий рік як потенційний обрій новгого розширення є "дуже цікавою". 

"Поетапне асоціювання країн-кандидатів у ЄС тематично, з тих питань, до яких вони готові, наприклад, транспорт для Грузії, питання транспорту та інфраструктури на Чорному морі, для нас дуже цікаві, звичайно, без права голосу, але це попереднє асоціювання краще підготує кандидатів до того, що на них очікує у відповідний момент", - сказала грузинська президент.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата у члени Євросоюзу, а напередодні оприлюднення рекомендацій Єврокомісії в ЗМІ потрапили анонімні заяви європейських посадовців, що, попри низький рівень виконання умов, ймовірність надання Грузії кандидатського статусу є високою, адже це єдина можливість запобігти остаточному потраплянню Тбілісі в орбіту росії. Грузинська влада стверджує, що виконала щонайменше 10 з 12 реформ, які рекомендувала провести ЄК, але в Єврокомісії оцінка інша: там говорять лише про три реформи.

Тоді ж США привітали рекомендації Єврокомісії щодо розширення ЄС.

 

ГрузіяЄвросоюзЗурабішвілі

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