Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна може отримати 1,8 млн снарядів у межах "чеської ініціативи" — Зеленський

04 травня 2025, 19:06
Україна може отримати 1,8 млн снарядів у межах
Зеленський подякував Чехії за вагому підтримку.

Цього року Україна може отримати 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів у межах "чеської снарядної ініціативи".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

Зеленський подякував Чехії за вагому підтримку, зокрема у минулому році, та висловив сподівання на таку ж результативну співпрацю у 2025-му. За його словами, українська сторона також розраховує на додаткові поставки боєприпасів поза межами цієї ініціативи, маючи на меті залучити до 3 мільйонів снарядів загалом.

"Ми готуємо ще конкретику", — зазначив глава держави, анонсуючи зустріч з представниками чеських оборонних компаній.

Президент Чехії Петр Павел, зі свого боку, підтвердив плани передати Україні 1,8 млн снарядів у 2025 році, а також повідомив про початок обговорень поставок на 2026-й. Він наголосив, що артилерійська підтримка є одним із ключових чинників, які можуть змусити росію переглянути доцільність продовження війни.

Окремо Павел висловив підтримку ідеї України про безумовне 30-денне перемир’я, зазначивши, що короткочасні "перемир’я" на 1-3 дні, які ініціює президент рф владімір путін, не мають жодного сенсу. Він нагадав, що навіть оголошене "великоднє перемир’я" у квітні не зупинило російські обстріли.

"Усі ключі для завершення війни наразі в руках путіна. Але поки що він не виявляє жодного бажання їх використати", — резюмував чеський президент.

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії з офіційним візитом.

Після зустрічі з Павелом він повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

"Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні, російські удари щодня тривають. Тому ми працюємо з партнерами, щоби такі школи могли відкритись за межами України, і це буде", – сказав Зеленський.

війнаЧехіяснарядипетр павелВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється