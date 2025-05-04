Україна може отримати 1,8 млн снарядів у межах "чеської ініціативи" — Зеленський

Зеленський подякував Чехії за вагому підтримку.

Цього року Україна може отримати 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів у межах "чеської снарядної ініціативи".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

Зеленський подякував Чехії за вагому підтримку, зокрема у минулому році, та висловив сподівання на таку ж результативну співпрацю у 2025-му. За його словами, українська сторона також розраховує на додаткові поставки боєприпасів поза межами цієї ініціативи, маючи на меті залучити до 3 мільйонів снарядів загалом.

"Ми готуємо ще конкретику", — зазначив глава держави, анонсуючи зустріч з представниками чеських оборонних компаній.

Президент Чехії Петр Павел, зі свого боку, підтвердив плани передати Україні 1,8 млн снарядів у 2025 році, а також повідомив про початок обговорень поставок на 2026-й. Він наголосив, що артилерійська підтримка є одним із ключових чинників, які можуть змусити росію переглянути доцільність продовження війни.

Окремо Павел висловив підтримку ідеї України про безумовне 30-денне перемир’я, зазначивши, що короткочасні "перемир’я" на 1-3 дні, які ініціює президент рф владімір путін, не мають жодного сенсу. Він нагадав, що навіть оголошене "великоднє перемир’я" у квітні не зупинило російські обстріли.

"Усі ключі для завершення війни наразі в руках путіна. Але поки що він не виявляє жодного бажання їх використати", — резюмував чеський президент.

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії з офіційним візитом.

Після зустрічі з Павелом він повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

"Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні, російські удари щодня тривають. Тому ми працюємо з партнерами, щоби такі школи могли відкритись за межами України, і це буде", – сказав Зеленський.