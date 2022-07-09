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Україна може отримати від Єврокомісія 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Ольга
Матарикіна
Пропозицію комісії повинні схвалити Європарламент і Рада ЄС, після чого комісія зможе переказати Україні кошти
Україна може отримати від Єврокомісія 5 млрд євро макрофінансової допомоги Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Європейська комісія запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Пропозицію комісії повинні схвалити Європарламент і Рада ЄС, після чого комісія зможе переказати Україні кошти.

18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.

Дотепер у ЄС тривали суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

Раніше Європейська комісія підписала з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 млн євро.


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07 09 2022 16:23
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