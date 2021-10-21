Україна може почати експорт зеленого водню до 2024 року – міністр
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у ході Форуму асоціацій, пише Економічна правда.
Загалом водень можна отримувати за допомогою газу чи вугілля, проте "зеленим" називають такий, що виготовляється за допомоги відновлюваних джерел енергії.
Кулеба зазначив, що проєкти з виробництва та постачання зеленого водню з України до ЄС вже запущені, і до 2024 року "ми зможемо запустити перші експортні поставки".
За словами міністра, виробництво і постачання водню є стратегічними питаннями.
Раніше Кулеба заявляв, що Україна у відносинах з Німеччини може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю, саме завдяки зеленому водню.
Крім того, у липні 2020 року ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.
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