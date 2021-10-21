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Україна може почати експорт зеленого водню до 2024 року – міністр

За словами Дмитра Кулеби, виробництво і постачання водню є стратегічними питаннями
Україна може почати експортувати зелений водень до Євросоюзу до 2024 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у ході Форуму асоціацій, пише Економічна правда.

Загалом водень можна отримувати за допомогою газу чи вугілля, проте "зеленим" називають такий, що виготовляється за допомоги відновлюваних джерел енергії. 

Кулеба зазначив, що проєкти з виробництва та постачання зеленого водню з України до ЄС вже запущені, і до 2024 року "ми зможемо запустити перші експортні поставки". 

За словами міністра, виробництво і постачання водню є стратегічними питаннями. 

Раніше Кулеба заявляв, що Україна у відносинах з Німеччини може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю, саме завдяки зеленому водню.

Крім того, у липні 2020 року ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок. 

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21 10 2021 15:40
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