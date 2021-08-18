Українські виробники відтепер можуть експортувати мед до Катару
Про це повідомляє Держпродспоживслужба, пише "Економічна правда".
"Український мед відомий у всьому світі. Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту. При цьому наші виробники поліпшують свої позиції. Для того, щоб зробити їх ще більш конкурентоздатними і сильними, МЗС разом із Держпродспоживслужбою продовжує відкривати нові ринки", - зазначила голова служби Владислава Магалецька.
У відомстві нагадали, що раніше українські підприємці отримали можливість експортувати також м’ясо та яйця до Японії, молочні продукти до Туреччини та дрібну рогату худобу до Кувейту.
Нагадаємо, що за результатами першого півріччя 2021 року український експорт до країн ЄС зріс на 43,9% та склав $11,87 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам