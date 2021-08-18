Українські виробники відтепер можуть експортувати мед до Катару "Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту", - заявила Владислава Магалецька

Україна та Катар погодили сертифікат здоров’я для експорту меду та продуктів бджільництва до Катару, що дозволить українським виробникам далі розширити ринки збуту.

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Про це повідомляє Держпродспоживслужба, пише "Економічна правда". "Український мед відомий у всьому світі. Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту. При цьому наші виробники поліпшують свої позиції. Для того, щоб зробити їх ще більш конкурентоздатними і сильними, МЗС разом із Держпродспоживслужбою продовжує відкривати нові ринки", - зазначила голова служби Владислава Магалецька. У відомстві нагадали, що раніше українські підприємці отримали можливість експортувати також м’ясо та яйця до Японії, молочні продукти до Туреччини та дрібну рогату худобу до Кувейту. Нагадаємо, що за результатами першого півріччя 2021 року український експорт до країн ЄС зріс на 43,9% та склав $11,87 млрд.

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