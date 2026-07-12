Помер ексемір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані

Він керував країною протягом 18 років.

Колишній емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані, який очолював країну з 1995 до 2013 року, помер у віці 74 років. За час його правління Катар перетворився на одного з найвпливовіших гравців Близького Сходу та значно посилив свої позиції на міжнародній арені.

Про це повідомляє агенція Reuters .

Про смерть колишнього правителя 12 липня повідомила канцелярія чинного еміра Катару. Причину смерті офіційно не розголошують.

Хамад бін Халіфа Аль Тані прийшов до влади у 1995 році після безкровного перевороту, усунувши від керівництва державою свого батька.

У 2013 році він добровільно зрікся престолу на користь свого сина Таміма бін Хамада Аль Тані, який є чинним еміром Катару.

За майже два десятиліття правління Хамада бін Халіфи Аль Тані Катар істотно зміцнив свої економічні та політичні позиції. Саме в цей період було засновано міжнародний телеканал Al Jazeera, а країна отримала право провести чемпіонат світу з футболу 2022 року, ставши першою державою Близького Сходу, яка прийняла світову першість.

Нагадаємо, що у березні Зеленський відвідав Саудівську Аравію.