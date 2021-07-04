Україна може розраховувати на два транші МВФ - голова НБУ
Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ) з огляду на більш тривалий процес переговорів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.
"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", - сказав Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.
"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", - додав голова центробанку.
Водночас голова НБУ наголосив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.
"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, що Україна та Світовий банк готують запуск 5 спільних проєктів
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