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Україна може розраховувати на два транші МВФ - голова НБУ

Водночас голова НБУ наголосив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування
Кирило Шевченко висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.
Україна може розраховувати на два транші МВФ - голова НБУ Фото: Google

Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ) з огляду на більш тривалий процес переговорів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  голову Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", - сказав Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", - додав голова центробанку.

Водночас голова НБУ наголосив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що Україна та Світовий банк готують запуск 5 спільних проєктів

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07 04 2021 09:38
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