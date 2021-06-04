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Україна та Світовий банк готують запуск 5 спільних проєктів

Строк дії існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні цьогоріч
Невдовзі Рада директорів Світового банку розгляне фінансування 5 спільних з Україною проєктів, зокрема щодо вакцинації від COVID-19 – сторони також готуються до обговорення наступної чотирирічної стратегії партнерства.
Україна та Світовий банк готують запуск 5 спільних проєктів Фото: zn.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за результатами відеоконференції представників відомства та Світового банку, пише "Економічна правда".

Так, на розгляд Ради директорів Світового банку найближчим часом заплановано винести фінансування наступних проектів: "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", "Київська міська мобільність", "Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго" та додаткове фінансування проекту "Доступ до довготермінового фінансування" для Укрексімбанку.

У Мінфіні додають, що вибірка коштів в рамках портфелю Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) є найбільшою порівняно із іншими міжнародними фінансовими організаціями - станом на 01.01.2021 склала 693,55 млн дол, що у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

Також міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з віцепрезиденткою СБ у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде потенційні проєкти. Серед них - збільшення підтримки України на боротьбу з COVID-19 та нові інвестиційні проекти розвитку транспортної інфраструктури в Україні.

"У цьому році закінчується реалізація двох наших спільних проектів будівництва доріг. Саме тому ми хотіли б продовжити успішну роботу в цьому напрямку та поговорити про підготовку нового проекту для "Укравтодору", - додав Марченко.

Обидві сторони висловилися щодо прогресу України в питанні земельної реформи та озвучили сподівання щодо якнайшвидшого продовження роботи з МВФ.

Строк дії існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні цьогоріч. Відтак, "вже час розпочати системну діагностику країни для визначення ключових пріоритетів для наступної чотирирічної Стратегії партнерства", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

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06 04 2021 14:06
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