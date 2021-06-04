Україна та Світовий банк готують запуск 5 спільних проєктів

Невдовзі Рада директорів Світового банку розгляне фінансування 5 спільних з Україною проєктів, зокрема щодо вакцинації від COVID-19 – сторони також готуються до обговорення наступної чотирирічної стратегії партнерства.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за результатами відеоконференції представників відомства та Світового банку, пише "Економічна правда".

Так, на розгляд Ради директорів Світового банку найближчим часом заплановано винести фінансування наступних проектів: "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", "Київська міська мобільність", "Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго" та додаткове фінансування проекту "Доступ до довготермінового фінансування" для Укрексімбанку.

У Мінфіні додають, що вибірка коштів в рамках портфелю Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) є найбільшою порівняно із іншими міжнародними фінансовими організаціями - станом на 01.01.2021 склала 693,55 млн дол, що у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

Також міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з віцепрезиденткою СБ у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде потенційні проєкти. Серед них - збільшення підтримки України на боротьбу з COVID-19 та нові інвестиційні проекти розвитку транспортної інфраструктури в Україні.

"У цьому році закінчується реалізація двох наших спільних проектів будівництва доріг. Саме тому ми хотіли б продовжити успішну роботу в цьому напрямку та поговорити про підготовку нового проекту для "Укравтодору", - додав Марченко.

Обидві сторони висловилися щодо прогресу України в питанні земельної реформи та озвучили сподівання щодо якнайшвидшого продовження роботи з МВФ.

Строк дії існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні цьогоріч. Відтак, "вже час розпочати системну діагностику країни для визначення ключових пріоритетів для наступної чотирирічної Стратегії партнерства", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.